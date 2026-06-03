Ucraina, Zelensky: 22 morti negli attacchi russi

Kiev, 3 giu. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha prlato ieri dopo una nuova ondata di attacchi russi sull’Ucraina: oltre 70 missili e più di 650 droni in una sola notte, secondo Kiev.Il bilancio indicato da Zelensky è di 22 morti, tra cui due bambini, e 130 feriti. Il presidente avverte anche del rischio di un nuovo attacco massiccio nella notte.”È stato un attacco durissimo: più di 70 missili, molti balistici, più di 650 droni in una sola notte. Durante il giorno, i russi hanno continuato gli attacchi con circa altri cento droni. Purtroppo, l’attuale livello delle forniture per la nostra difesa antiaerea non ci permette di abbattere una parte significativa dei missili. Sono stati registrati impatti. Centotrenta persone sono rimaste ferite. Purtroppo, 22 persone sono state uccise, tra cui due bambini”.”Sappiamo dall’intelligence che anche questa notte potrebbe essere lanciato un attacco massiccio. Vi chiedo con forza di prestare attenzione agli allarmi aerei”.