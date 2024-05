Non c’è pace per l’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi. Dopo le accuse del governo di Benjamin Netanyahu in merito a una presunta – e già smentita – collusione dell’organizzazione Onu con i terroristi di Hamas, ora la sede dell’Agenzia è diventata il bersaglio delle violenze e dell’ira degli israeliani. Come raccontato dal commissario generale di Unrwa, Philippe Lazzarini, alcuni residenti dello Stato ebraico avrebbero appiccato il fuoco al quartier generale dell’Agenzia, a Gerusalemme Est.

Il vertice dell’Agenzia, con un post sul social X, ha spiegato che “anche se non ci sono state vittime tra i nostri dipendenti, l’incendio ha causato ingenti danni alle aree esterne”. Lo stesso ha aggiunto che il personale dell’Agenzia ha “dovuto spegnere le fiamme da solo perché c’è voluto del tempo prima che gli addetti israeliani agli estintori e la polizia si presentassero”.

Unrwa, residenti israeliani hanno dato alle fiamme la sede dell’Agenzia

Per avvalorare le proprie parole, Lazzarini ha postato un video in cui si vedono le fiamme nella struttura e il personale intento a spegnere l’incendio, il tutto mentre in sottofondo si sente una folla che intona il coro: “Bruciate le Nazioni Unite”. “Questo è uno sviluppo vergognoso” del conflitto in Medio Oriente, “ancora una volta le vite dei membri dello staff Onu sono state messe in pericolo”.

Ma questo episodio non è il primo e molto probabilmente non sarà l’ultimo. Lo sa bene il vertice dell’Unrwa secondo cui “alla luce di questo secondo sconvolgente incidente in meno di una settimana ho preso la decisione di chiudere il nostro complesso fino a che non saranno garantite appropriate misure di sicurezza”.

Il Qatar condanna l’attacco alla sede dell’Unrwa

Dopo che si è diffusa la notizia del rogo, il Qatar ha condannato “con la massima fermezza” l’attacco dei coloni israeliani alla sede dell’Agenzia a Gerusalemme Est. Secondo Doha, questa è “una palese sfida al diritto internazionale e una chiara intimidazione”. Il ministero degli Affari esteri del Qatar emesso un comunicato in cui ha avvertito che il “sistematico attacco israeliano all’Unrwa, iniziato con accuse di mancanza di imparzialità, mira in ultima analisi a liquidarla e a privare milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Siria e in Libano dei suoi servizi essenziali”.

Proprio per questo il ministero chiede alla comunità internazionale di intervenire a difesa dell’Agenzia.