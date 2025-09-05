Abbonati
06/09/2025
00:08
Guerra in Ucraina gaza Dazi riarmo
Ursula sotto esame alla plenaria di Strasburgo. Mercoledì attesa alla prova del discorso sullo Stato dell’Unione

Intanto la mozione di sfiducia di The Left incassa il sì dei Verdi italiani e la Lega non esclude di votarla

A distanza di due mesi dall’ultimo voto di sfiducia, Ursula von der Leyen è tornata di nuovo nel mirino. E un nuovo voto potrebbe metterla alla prova a Strasburgo già a ottobre. La sfida, però, non arriva più dall’estrema destra dell’Afd: questa volta è la Sinistra Ue, il gruppo che raccoglie anche Sinistra Italiana ed il Movimento 5 Stelle, a puntare il dito contro la Commissione europea.

Che ha preparato una mozione di sfiducia che punta a portare al voto nella seconda plenaria di ottobre. Per presentarla però servono 72 firme e il gruppo conta 46 eurodeputati: ne mancano dunque 26.

I Verdi italiani dicono sì alla mozione di sfiducia della Sinistra Ue a Ursula

Un obiettivo non difficile da raggiungere. Ieri è arrivata l’adesione dei verdi italiani. Sul tema è intervenuto anche il capodelegazione della Lega, Paolo Borchia: “La Lega ha sempre valutato ogni singolo aspetto nel merito, indipendentemente da chi lo propone, a differenza di come fanno altri all’Eurocamera. Già a luglio avevamo espresso il nostro disappunto nei confronti dell’operato della Commissione. Anche questa volta non ci sarà nessuna preclusione da parte nostra”.

Tra i punti critici della mozione c’è l’intesa Ue-Mercosur, con le inevitabili ripercussioni sugli agricoltori, che causa diversi mal di pancia tra i leghisti.

Mercoledì Ursula alla prova dell’aula con il discorso sull’Unione

Ma prima di ottobre Ursula è attesa a un appuntamento importante. La settimana prossima si terrà a Strasburgo il suo discorso sullo State of Union. Nessuno o quasi, nei gruppi della maggioranza europeista, si dice contento dello stato di salute del Vecchio Continente: dall’intesa sui dazi firmata dalla presidente della Commissione in Scozia a Gaza, con la postura nei riguardi di Israele oggetto di crescenti critiche, passando per la questione ucraina, con l’Ue costretta a rincorrere Donald Trump e con le frizioni emerse tra la numero uno dell’esecutivo comunitario e il cancelliere Friedrich Merz sull’invio di truppe come garanzie di sicurezza per Kiev.

A luglio la mozione di sfiducia dell’eurodeputato bulgaro di Ecr Gheorge Piperea non era passata ma era stata la cartina di tornasole dei malumori trasversali per quello che viene vissuto e subito come uno stile di governo autoritario. Socialisti, Liberali e Verdi avevano rinviato l’appuntamento per la verifica a settembre quando appunto si terrà il discorso sullo stato dell’Unione e l’approvazione del bilancio pluriennale.

“La esortiamo a inviare un potente messaggio di sicurezza, solidarietà e sostenibilità, attraverso una serie di iniziative politiche esterne e interne rivoluzionarie per il 2026”, ha chiesto il gruppo dei socialisti a Ursula.

