USA, fulmine uccide tre persone nei pressi della Casa Bianca: dalla Cina scrivono che si tratta della “maledizione della Pelosi”

USA, fulmine si abbattuto in un parco nei pressi della Casa Bianca colpendo alcune persone. Un tragico evento che è stato commentato dai cinesi che hanno puntato il dito contro il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan.

USA, un fulmine si è abbattuto nei pressi della Casa Bianca, colpendo purtroppo anche alcune persone. Nel dettaglio, il fenomeno naturale è avvenuto a Lafayette Square, un parco pubblico di tre ettari che si trova direttamente a nord della Casa Bianca. Il fulmine ha colpito 4 persone e secondo le informazioni che sono state riportate dai media statunitensi 3 hanno perso la vita.

“Tutti e quattro hanno riportato ferite molto gravi”, avevano dichiarato i vigili del fuoco di Washington in un comunicato. Tuttavia, le vittime sono James Muller, 76 anni e sua moglie Donna, 75 anni, entrambi di Janesville in Wisconsin. Ha perso la vita anche un uomo ventinovenne la cui identità non è ancora stata diffusa. Rimane in condizioni critiche la quarta persona coinvolta nell’incidente, una donna della West Coast.

Dalla Cina scrivono che si tratta della “maledizione della Pelosi”

Il fatto ha fatto il giro del mondo arrivando anche in Cina che hanno dato un significato non scientifico. Il viaggio della visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stato considerato come una provocazione da Pechino. Le tensioni, infatti, stanno gradualmente crescendo nelle ultime ore tra gli Stati Uniti e la Cina. Il clima è particolarmente agitato anche nello Stretto di Taiwan. Così i cinesi hanno giustificato il fulmine puntando il dito contro il viaggio della Pelosi.

“È la ‘’maledizione di Pelosi” hanno scritto alcuni, “Le azioni malvagie si ripercuoteranno sul malfattore“, altri. Il colpo di fulmine sulla Casa Bianca sta decisamente spopolando su Weibo, il più grande portale di informazione cinese. 150 milioni le visualizzazioni e un numero imprecisato di modi di dire e proverbi su come “le azioni malvagie si ripercuoteranno sul malfattore“.

The White House lightning strike is trending on Weibo (150M views), where many respond with idioms and proverbs about how “evil doings will rebound onto the evildoer.” pic.twitter.com/20qXKcV0jn — Manya Koetse (@manyapan) August 5, 2022

