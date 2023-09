Usare gli extraprofitti sulla benzina per finanziare il bonus trasporti: la proposta di Schlein

La segretaria del Pd, Elly Schlein, propone al governo di utilizzare gli extraprofitti della benzina per finanziare il bonus trasporti.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, rilancia la sfida al governo in vista della manovra e lo fa puntando sul gettito extra proveniente dalle accise e dall’Iva sulla benzina. Per Schlein “bisogna sostenere il potere d’acquisto delle famiglie”.

La proposta della segretaria dem si rivolge direttamente al governo: “Chiediamo che l’extragettito dei carburanti dovuto agli aumenti venga usato per il bonus trasporti e per sostenere le fasce più fragili su cui questi rincari pesano maggiormente”.

La proposta di Schlein al governo: extragettito della benzina per il bonus trasporti

Schlein propone quindi di utilizzare i ricavi extra dell’Iva sulla benzina, stimati ad agosto da Assoutenti in oltre due miliardi, per finanziare il bonus trasporti e altre misure per i redditi più bassi.

Secondo la segretaria del Pd, poi, c’è “anche il tema di come accompagniamo la crescita con misure che possano aiutare le imprese, soprattuto le medie e piccole, a trarre opportunità dalla transizione ecologica e digitale per produrre lavoro di qualità. Servono politiche pubbliche che accompagnino questi processi di trasformazione”.

Sulla sanità fronte tra la segretaria Pd e Calenda

Trova poi unità d’intenti sul tema della spesa sanitaria con Carlo Calenda la segretaria del Pd: “Penso che sia uno dei temi su cui lavorare con gli altri. Ho apprezzato che in questi giorni anche Calenda insistesse verso la manovra sull’importanza di garantire le risorse che servono alla sanità pubblica”.

Schlein prosegue: “Per noi è fondamentale difendere la sanità pubblica e universalistica dai tagli. È bastato un anno a Meloni per invertire il trend positivo di crescita del fondo sanitario nazionale”.