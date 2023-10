Ustica, il Copasir sentirà l’ex premier Amato

Il Copasir, il Comitato parlamentare per la Sicurezza della repubblica, sentirà, martedì alle 13.30 in audizione, l’ex premier, Giuliano Amato. La convocazione, secondo quanto è stato riferito, dovrebbe essere legata all’intervista di un mese fa nella quale lo stesso Amato accreditò la pista del missile francese per il disastro del Dc9 Italia precipitato nei pressi di Ustica il 27 giugno 1980 (81 i morti).

L’ex premier, Giuliano Amato, sarà sentito martedì 3 ottobre dal Comitato parlamentare per la Sicurezza della repubblica

“Non ho alcuna verità. Volevo solo provocare un avvicinamento a essa” aveva detto, il 5 settembre scorso, l’ex premier Amato in conferenza stampa tornando su quanto dichiarato nell’intervista a Repubblica sulla strage di Ustica e parlando del possibile abbattimento del volo Itavia ad opera di un missile sparato da un jet militare francese. Dichiarazione che la Procura di Roma, che a distanza di 43 anni indaga ancora sul caso Ustica, invece, non ha ritenuto di approfondire convocando l’ex premier.

In una recente intervista a Repubblica Amato ha affermato che a causare la strage di Ustica è stato un missile lanciato da un caccia francese

L’ordine del giorno della riunione del Copasir in programma domani è come sempre segretato. Il Comitato può ascoltare “ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell’esercizio del controllo parlamentare”.