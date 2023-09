Ustica, Schlein e Alemanno bussano alla porta dei francesi

Mentre il Governo sembra totalmente disinteressato – nonostante le parol edi Meloni all’indomani delle dichiarazioni sulla strage di Ustica, rilasciate a Repubblica dall’ex premier Giuliano Amato, oggi ribadite in una lettera allo stesso quotidiano – solo due politici hanno deciso di bussare alle porte delle autorità francesi per chiedere la verità su quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980.

A farlo è stata, innanzitutto, la segretaria del Pd, Elly Schlein, impegnata a Parigi in una visita nella sede locale del Partito democratico. “Il diritto alla verità è anzitutto un diritto dei familiari delle vittime, ma è un diritto che spetta a tutto il Paese” ha la leader dem appena arrivata nella capitale francese rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche suscitate dall’intervista di Amato sulla strage di Ustica.

“Il Pd – ha detto ancora Schlein – è stato sempre al fianco dell’associazione dei familiari delle vittime di Ustica. Continueremo a farlo, ma ancora oggi tutte le istituzioni della Repubblica devono fare tutto il possibile. Perché non è accettabile che dopo 43 anni non ci sia ancora piena verità”.

Un’iniziativa, quella di recarsi a Parigi, che, tuttavia, non è piaciuta a Carlo Calenda. “Con tutto il rispetto per l’iniziativa sicuramente animata da buone intenzioni – ha scritto su Twitter il al leader di Azione riferendosi alla missione a Parigi di Schlein -, dobbiamo stare molto attenti a non generare ulteriore confusione dopo l’intervista di Amato. Approfondire con il Governo francese spetta al Governo italiano qualora ci fossero informazioni non rilasciate relative ad Ustica”.

E si è svolto oggi a Roma un sit-in, proprio di fronte l’Ambasciata di Francia in Italia, a piazza Farnese, promosso dal portavoce del Forum dell’indipendenza italiana, Gianni Alemanno. “Le dichiarazioni del Presidente Giuliano Amato sulla strage di Ustica – ha annunciato ieri l’ex ministro ed ex sindaco di Roma – non possono essere lasciate cadere nel vuoto, con il Governo italiano e quello francese che fanno finta di nulla. Per questo domani (oggi, ndr), saremo a piazza Farnese davanti all’Ambasciata francese con un sit-in organizzato dal Forum dell’indipendenza italiana e dall’Associazione Magnitudo per chiedere un’assunzione di responsabilità del Governo francese di Fronte alle precise accuse di Amato”.