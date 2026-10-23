Al via la campagna del Ministero della Salute per la vaccinazione antinfluenzale. Ecco a chi è raccomandata e cosa emerge dall'indagine Demopolis

Prevenire è meglio che curare. Proprio in quest’ottica, il Ministero della Salute ha lanciato la campagna di comunicazione sulla vaccinazione antinfluenzale, il cui claim è “Il vaccino: la risposta che ti protegge”. La campagna sarà trasmessa da oggi sulle reti radiofoniche e televisive Rai e sui canali social del dicastero. L’iniziativa punta a promuovere la vaccinazione come principale strumento di prevenzione dell’influenza stagionale e delle sue possibili complicanze.

“Vaccinarsi contro l’influenza è un gesto di protezione per sé e per gli altri, soprattutto per chi è più fragile“, sottolinea il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Invito i cittadini e, in particolare, gli anziani, le persone con patologie croniche e quanti sono più esposti al rischio di complicanze ad aderire alla campagna vaccinale. La prevenzione è un impegno che si rinnova ogni anno: con la vaccinazione possiamo contribuire a tutelare la salute delle persone e delle nostre comunità”.

“La nostra responsabilità, come istituzioni, è duplice: rendere la prevenzione concretamente accessibile e garantire ai cittadini gli strumenti per comprenderne il valore”, aggiunge il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato. “Significa proteggere soprattutto chi è più vulnerabile, rafforzare la fiducia nella scienza e costruire un sistema di informazione sanitaria capace di rispondere alle domande delle persone, ovunque esse cerchino le proprie risposte, anche nei nuovi ambienti digitali”.

La vaccinazione è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente alle persone individuate dalle raccomandazioni nazionali, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio di complicanze.

Vaccino antinfluenzale, al via la campagna del Ministero: ecco chi può vaccinarsi gratis

Informare in modo chiaro e corretto è fondamentale. Per farlo, occorre partire dalle domande e dai bisogni delle persone, offrendo risposte affidabili sulla sicurezza, sull’efficacia e sulle modalità della vaccinazione antinfluenzale. È quanto emerge da un’indagine dell’Istituto Demopolis sulla vaccinazione influenzale, condotta per conto del Ministero. Il 40% degli intervistati dichiara, infatti, che negli ultimi tre o quattro anni ha iniziato a informarsi maggiormente in materia di salute. In particolare, tra coloro che hanno partecipato all’indagine, il 48% vorrebbe saperne di più sull’effettiva protezione dal contagio, il 44% sull’efficacia del vaccino nel limitare le possibili complicanze dell’influenza e il 33% sull’eventuale incidenza di eventi avversi.

L’esigenza di ricevere informazioni è ancora più marcata tra i cittadini che non hanno ancora deciso se vaccinarsi. Sempre secondo l’indagine, otto italiani su dieci considerano i professionisti della salute, dai medici specialisti ai medici di medicina generale, i principali riferimenti di fiducia in materia di vaccinazione.

Proprio per questo, la campagna del Ministero parte quest’anno dagli interrogativi più comuni che le persone si pongono sulla vaccinazione antinfluenzale e li trasforma nel filo conduttore dei dialoghi dello spot, nel quale il medico assume un ruolo centrale e fornisce una risposta chiara: la vaccinazione è il principale strumento di prevenzione dell’influenza e delle sue complicanze.