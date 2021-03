Hong Kong e Macao hanno sospeso la somministrazione di due lotti del vaccino Pfizer contro il coronavirus Sars-COV-2 e Covid-19. Questo a causa del riscontro di alcuni imballaggi difettori, anche se la casa farmaceutica ha fatto sapere di non aver motivo di ritenere che la sicurezza del prodotto fosse a rischio.

Lo stop a due lotti del vaccino Pfizer per gli imballaggi difettosi

Lo stop al vaccino Pfizer a Hong Kong e Macao è arrivato dopo che le autorità dei due paesi hanno dichiarato he Fosun Pharma Industrial, distributore nella Cina continentale del vaccino Pfizer, ha inviato un avviso che riguardava difetti di confezionamento. Il lotto sotto accusa è il numero 210102 e il difetto pare correlato alla chiusura dei flaconcini. “Pfizer-BioNTech e Fosun Pharma non hanno alcun motivo per ritenere che la sicurezza dei prodotti sia a rischio”, ha fatto sapere il governo di Hong Kong. Non è ancora chiaro quante dosi siano interessate dalla misura precauzionale. “Per motivi di precauzione, l’attuale vaccinazione deve essere sospesa durante il periodo di indagine”, ha spiegato in un comunicato il governo di Hong Kong.

La sospensione arriva dopo che le inoculazioni del vaccino Pfizer avevano cominciato a superare quelle del preparato di Sinovac. Il 22 marzo il 5% dei residenti di Hong Kong aveva ricevuto la prima dose del vaccino. La città ha ampliato l’idoneità agli adulti tra i 30 e i 59 anni per aumentare i tassi di vaccinazione e l’immunità di gregge. Stamattina lo stop al vaccino ha portato a code e assembramenti nei contri vaccinali.

"Per motivi di precauzione, l'attuale vaccinazione deve essere sospesa durante il periodo delle indagini", ha affermato in un comunicato il governo di Hong Kong. Secondo quanto riporta l'emittente Abc, Fosun Pharma e BioNTech sostengono che, nonostante i coperchi difettosi, i vaccini del lotto 210102 non sono pericolosi. Al posto del vaccino Pfizer viene somministrato quello prodotto da Sinovac, l'unico altro vaccino attualmente offerto in Cina.