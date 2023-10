Valditara dichiara guerra ai collettivi filo-Hamas

“Se è vero che alcuni collettivi scolastici hanno inneggiato ad Hamas alla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge. Finiranno in prigione”. È quanto ha detto oggi il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso di una visita alla Scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano.

Valditara ha annunciato che ci saranno ispezioni in alcune scuole per verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di Hamas. Se appurati, ha avvertito il ministro dell’Istruzione, saranno denunciati alla Procura della Repubblica.

“È necessario elaborare una strategia per debellare ogni residuo di antisemitismo”

“In queste ore drammatiche – ha detto il ministro – voglio esprimere vicinanza al popolo ebraico, vittima di un attacco brutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto”.

“Questo odio feroce, disumano – ha aggiunto ancora il ministro dell’Istruzione -, richiama le esperienze dei peggiori totalitarismi che hanno insanguinato e continuano a insanguinare il mondo intero. Non basta coltivare la memoria: occorre esaltare la centralità e la bellezza dell’essere umano, la cui esistenza è sacra e inviolabile”.

“Saranno effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici”

“Saranno quindi effettuate ispezioni in quegli istituti scolastici dove sarebbero emersi atteggiamenti di odio antisemita e di esaltazione della infame azione di Hamas – ha ribadito ancora l’esponente dell’Esecutivo -. Vogliamo verificare se qualcuno ha realmente manifestato atteggiamenti di odio, di antisemitismo o di incitamento alla guerra contro Israele. Se questi fatti venissero appurati, i responsabili saranno denunciati alla Procura della Repubblica. Chi ha gioito per azioni che hanno portato a sgozzare bambini e ragazzi, donne e uomini innocenti, solo perché ebrei, deve essere perseguito dalle leggi penali”.

Osa: “Le dichiarazioni di Valditara sono false e pretestuose”

“Apprendiamo che il ministro Valditara vorrebbe perseguire legalmente e vedere finire in prigione i membri dei ‘collettivi studenteschi che inneggiano Hamas’. Le dichiarazioni di Valditara sono false e pretestuose e dimostrano la volontà di attaccare e criminalizzare chi denuncia i crimini di Israele ed è per la libertà della Palestina” afferma il movimento studentesco Osa. “Osa denuncia i tentativi repressivi del Ministro Valditara, ribadisce che terrorista è Israele e che si batterà nelle scuole per la libertà della Palestina. Dichiariamo per questa settimana l’agitazione studentesca nelle scuole di tutta Italia in solidarietà al popolo palestinese”, aggiungono gli studenti.

