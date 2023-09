Valditara dimentica l’Anpi. E pure la Costituzione

Il ministro Valditara non ha ancora trovato un minuto per rinnovare il protocollo che permette all'Anpi di organizzare nelle scuole lezioni su Costituzione e Resistenza.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara non ha ancora trovato un minuto per incontrare l’Anpi e rinnovare il protocollo che permette di organizzare nelle scuole (gratuitamente) lezioni su Costituzione e Resistenza. Il protocollo ha una scadenza triennale e la riconferma andrebbe fatta entro il mese di settembre.

Lo racconta il presidente dell’Associazione nazionale partigiani, Gianfranco Pagliarulo, che in una lettera-appello inviata al presidente della Repubblica e alla presidente del Consiglio, esprime “sincero rammarico” per la situazione di stallo. Il protocollo vuole “promuovere e sviluppare iniziative di collaborazione e di consultazione permanente al fine di realizzare attività programmatiche nelle scuole e per le scuole volte a divulgare i valori espressi nella Costituzione repubblicana e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale”, ma le tre lettere con cui l’Anpi sollecitava un incontro non hanno ottenuto risposta.

Mentre per un anno i ministri ci hanno tenuto con il fiato sospeso col dibattito su Dante di destra o di sinistra, la nuova matrice culturale è chiara: eliminare ciò che viene considerato avverso o pericoloso per la loro propaganda. Non avendo idee e culture da proporre (quando lo fanno sono un fiasco, citofonare in Rai) si accontentano di distruggere l’esistente.

L’antiantifascismo è l’ultimo sotto-prodotto di questa cultura, come gli altri “anti” di questi mesi. Zero proposte, solo demolizione. Tanto col coraggio e l’ignoranza che hanno dimostrato finora riusciranno a indicare le macerie e a rivendercele come un Rinascimento.