I pesanti risultati alle midterm spaccano il fronte repubblicano nell’amministrazione Trump. Questo, almeno, è quello che emerge dalla presa di distanza su X del vicepresidente J.D. Vance, secondo cui la ragione per cui i repubblicani hanno perso le elezioni di metà mandato è “la guerra in Iran e la mancanza di attenzione sul carovita”. “Se volete sostenere che ne sia valsa la pena, che perdere il Senato per i prossimi 6 anni sia stato un prezzo che valeva la pena pagare, allora fatelo pure”, ha aggiunto il numero due degli Stati Uniti.

“Il problema principale è che molte persone che nel 2024 hanno votato per Trump/Vance, nel 2026 hanno votato per i Democratici”, ha aggiunto il vicepresidente con un’analisi del voto schietta e in cui non cerca alibi. “Una delle cose su cui erano ossessionati gli analisti di dati dalla nostra parte era la ‘composizione”, ovvero se l’elettorato fosse abbastanza vicino al 2024 da consentire ai repubblicani di vincere. E nonostante i sondaggi mostrassero un’esplosione democratica, i dati continuavano a raccontarci la stessa storia: in alcuni Stati l’affluenza alle urne è stata semplicemente discreta, in altri addirittura sorprendente, e in nessuno Stato è stata catastrofica”, ha proseguito Vance.

“C’era un genuino senso di ottimismo nel nostro team: la nostra gente si stava facendo vedere”, ha poi aggiunto il vicepresidente. “Quindi, ho chiesto al più intelligente esperto di dati che conosco: significa che sconvolgeremo il mondo? ‘No”, mi ha risposto. ‘Potremmo fare meglio di quanto suggeriscono i sondaggi. Ma i dati ci dicono che molti elettori di Trump/Vance 2024 sono inc…ati e hanno intenzione di votare per gli altri. I nostri elettori stanno uscendo, ma potrebbero non votare per noi'”, ha spiegato Vance.

Midterm, Vance accusa Trump: “Abbiamo perso le midterm per la guerra in Iran”

“Indubbiamente c’erano posti in cui avremmo potuto fare meglio in termini di affluenza alle urne. Ma il problema principale non è l’affluenza alle urne. Il problema principale è che molte persone che hanno votato per Trump/Vance nel 2024 hanno votato per i Democratici nel 2026. Ci saranno molte lotte intestine e discussioni su cosa è successo e perché. Uno dei sondaggisti che rispetto davvero mi ha detto che i nostri messaggi economici non erano abbastanza incisivi. Sono sicuro che sia vero”, prosegue Vance.

“Ma”, ha chiarito Vance, “il vero motivo per cui abbiamo perso è ovvio quasi a tutti. La ragione per cui abbiamo perso è la guerra. Lo ha detto ieri sera lo stesso presidente. Se volete sostenere che ne è valsa la pena, che ne è valsa la pena perdere il Senato per i prossimi 6 anni, allora fatelo. Sostenere che valeva la pena pagare un costo. D’accordo o in disaccordo, questo è almeno onesto. Ma tutti sanno perché abbiamo perso. E qualsiasi conversazione onesta su dove andremo da qui deve iniziare da lì”.

“Rimango fiducioso per il nostro Paese”, ha concluso. “A quelli che sono inc…ati e vogliono dire ‘te l’avevo detto”: avete ragione, ce lo avevate detto. Sfruttate quell’energia per eleggere repubblicani che condividono la vostra visione del mondo. Per le persone che sono semplicemente inc…ate per i risultati, dovreste esserlo. Prendiamoci quella rabbia e torniamo al lavoro per salvare il nostro Paese”.