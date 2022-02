Vanessa Incontrada: marito, figli e il rapporto con il figlio

Chi è Vanessa Incontrada: la showgirl dal curriculum molto ricco è pronta a debuttare con una nuova fiction su canale 5 nei panni di un Vice Questore.

Chi è Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre del 1978. Nata da papà italiano e mamma spagnola, ha iniziato da giovanissima come modella. Nel 1996 si trasferisce a Milano dove continua con il mondo dello spettacolo. La sua forma fisica ha fatto spesso parlare di sé. Nei periodi in cui era un po’ più abbondante, la Incontrada ha dovuto spesso confrontarsi (e scontrarsi) contro il fenomeno del body shaming, contro cui ora è una delle più autorevoli testimonial.

Ha fatto tanta strada nel mondo dello spettacolo, arrivando alla conduzioni di Zelig con Claudio Bisio per diversi anni. La sua carriera poi è proseguita anche nel Cinema e nelle fiction. Nel 2022 è su Canale 5 con una nuova fiction “Fosca Innocenti” nei panni di un Vice Questore.

Vanessa Incontrada: marito

Dal 2007 la conduttrice vive una relazione con il compagno Rossano Laurini. Nel 2008 dalla relazione della coppia, è nato il loro primo figlio, Isal. Rossano Laurini ha conseguito la laurea presso l’Università di Palermo, la Younipa. Inoltre, di lui si sa dai social che è un grande appassionato di sport: ama praticare il nuoto, lo sci, la corsa e andare in mountain bike. Rossano è il direttore artistico e il gestore di diversi locali notturni.

Vanessa Incontrada: figli

Incontrada e Laurini hanno avuto un figlio, Isàl, nato nel 2008. Inoltre, l’attrice non ha nascosto la possibilità di allargare la sua famiglia. Ha rivelato: “Un altro figlio? Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così”.

Rapporto con il figlio

Isàl, nato nel 2008, oggi ha 13 anni e ha con la mamma showgirl un rapporto speciale. Tra i due c’è un dialogo continuo e sincere su qualsiasi argomento, che fa sì che difficilmente l’uno voglia separarsi dall’altra. Specialmente dopo il primo lockdown, è stata proprio l’attrice spagnola a dichiarare quanto le fosse costato staccarsi dal figlio per tornare a lavoro.

In un’intervista rilasciata a Il Corriere dell’Umbria, Vanessa Incontrada ha rivelato di aver parlato apertamente anche di sesso con Isàl, e di non aver mai glissato su nessun argomento.