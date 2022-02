Fosca Innocenti, chi era? La vera storia, la trama e le puntate della nuova fiction

Fosca Innocenti, chi era: arriva l’11 febbraio sui canali Mediaset una nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada. Ambientata ad Arezzo accompagnerà il pubblico con romanticismo e giallo.

Fosca Innocenti, chi era: la vera storia

Anche se la serie non si basa su una storia vera, Vanessa Incontrada ha spiegato che la sua vita privata è molto simile a quella del personaggio che interpreta. “Per le persone. Intuisco al volo se posso fidarmi o se devo tenermi alla larga. Succede di rado che mi faccia trarre in inganno”, ha rivelato in un’intervista a Sorrisi e canzoni.

La fiction e il suo cast rappresentano una vera sfida per gli autori e per la Mediaset. La serie è stata definita come un poliziesco al femminile. La squadra che assiste il il vicequestore è composta da due donne e un uomo. Il cast si basa su un zoccolo duro al femminile ma prevede ovviamente anche dei personaggi maschili che arricchiranno la storia. Il primo è quello di Cosimo, il titolare di un’enoteca interpretato da Francesco Arca. Lui è il miglior amico di Fosca. I due si conoscono da tempo e sono legati da una bella amicizia. Quando però lui decide di trasferirsi a New York, la donna inizia a vedere il loro rapporto in modo diverso. Ci sarà forse qualche sorpresa.

Fosca Innocenti: la trama

La fiction è ambientata ad Arezzo, in Toscana, Fosca Innocenti ama la campagna, vive all’interno di un casolare e durante il tempo libero adora dedicarsi alle passeggiate a cavallo. Ha un dono straordinario: il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Ha una storia mai sbocciata con Cosimo, suo migliore amico e titolare di un’enoteca vicina al commissariato. Tra i due sembra esserci del tenero mai confessato, infatti le certezze di Fosca crolleranno quando Cosimo le confesserà di voler lasciare l’Italia per trasferirsi in America.

Le puntate della nuova fiction

La nuova fiction, targata Mediaset, “Fosca Innocenti” va in onda da venerdì 11 febbraio su Canale 5 per quattro appuntamenti in prima serata, dopo Striscia La Notizia. Gli episodi sono davvero avvincenti. Ogni puntata è ricca di colpi di scena e di romanticismo.

LEGGI ANCHE: Il cantante mascherato 2022: giuria e concorrenti