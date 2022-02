Il cantante mascherato 2022: giuria e concorrenti

La nuova edizione de Il cantante mascherato tornerà nella serata di venerdì 11 febbraio su Rai 1: ecco tutti i dettagli sulla giuria e i concorrenti dello show condotto da Milly Carlucci.

Il cantante mascherato 2022: giuria e calendario delle puntate

Nella serata di venerdì 11 febbraio, debutterà su Rai uno la terza edizione de Il cantante mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci.

In occasione de Il cantante mascherato 2022, in giuria i telespettatori ritroveranno Roberto Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna. Ai giurati storici del format, tuttavia, si aggiungerà anche Arisa, vincitrice di Ballando con le Stelle 2021.

Il programma condotto da Milly Carlucci andrà in onda per un totale di sei puntate e terminerà alla metà di marzo. Le puntate andranno in onda su Rai 1 alle ore 21:25 e, salvo eventuali cambi di programmazione, e seguiranno il calendario:

Venerdì 11 febbraio – Prima puntata

Venerdì 18 febbraio – Seconda puntata

Venerdì 25 febbraio – Terza puntata

Venerdì 4 marzo – Quarta puntata

Venerdì 11 marzo- Quinta puntata

Venerdì 18 marzo- Sesta puntata

Le 12 maschere in gara de Il cantante mascherato

Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Nello specifico, le 12 maschere in gara che verranno presentate nella serata di venerdì 11 febbraio sono le seguenti:

La Volpe

La Lumaca

La Gallina Bluebell

La Medusa

Il Cavalluccio Marino

Il Camaleonte

Il Pinguino

Il Pesce Rosso

Il Pastore Maremmano

Soleluna

L’Aquila

Il Drago

Primi indizi sui 12 concorrenti mascherati: la serata dedicata ai duetti

In relazione ai cantanti che si celano dietro le maschere, sono stati diffusi i primi indizi utili per risalire all’identità dei 12 Vip in gara. A questo proposito, è stato comunicato che la prima puntata de Il cantante mascherato sarà dedicata ai duetti: le maschere, quindi, si esibiranno con volti noti della musica italiana. Saranno in studio, infatti, Orietta Berti, Morgan, Fausto Leali, Cugini di Campagna, Marco Masini, Riccardo Fogli, Cristina D’Avena, Memo Remigi, Mietta, Edoardo Vianello e Cristiano Malgioglio. Anche la nuova giurata Arisa, inoltre, potrebbe duettare con una delle maschere.

Infine, durante la conferenza stampa organizzata per presentare lo show, Milly Carlucci ha fornito qualche indizio sulle maschere, dichiarando: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.