Flavio Insinna è sposato e ha figli? Moglie, malattia e vita privata

Chi è Flavio Insinna, il conduttore e attore che farà parte della giuria de Il Cantante Mascherato, insieme a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Arisa.

Flavio Insinna: biografia e carriera

Flavio Insinna, 56 anni, è nato a Roma il 3 luglio 1965: il padre era originario di Vallelunga Pratameno, in Sicilia. Da adolescente, il conduttore si è diplomato al liceo classico e, nel 1986, ha tentato di entrare nell’Arma dei Carabinieri, senza successo. Successivamente, inizia a frequentare la scuola di recitazione Alessandro Fersen, diplomandosi nel 1990 al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti e cominciando la sua carriera artistica.

La carriera di Flavio Insinna si divide tra cinema e teatro: tra i suoi più grandi successi approdati sul grande schermo, ad esempio, è possibile ricordare Metronotte con Diego Abadantuono (2000) e Il partigiano Johnny (2000).

Per cinque anni, ha interpretato il carabiniere Flavio Anceschi nella fiction Rai con Terence Hill Don Matteo. Successivamente, gli è stata affidata la conduzione del programma pre-serale Affari tuoi e, poi, de L’Eredità.

Nel corso della sua carriera sul piccolo schermo, il conduttore ha collaborato sia con Rai che con Mediaset.

Vita privata e la lotta contro la malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Flavio Insinna ha recentemente rivelato di essere stato affetto da una malattiache gli ha quasi impedito di gestire e instaurare relazioni sociali.

A questo proposito, durante una lunga intervista, il conduttore ha dichiarato: “Sono stato depresso, mio padre mi ha fatto curare e un po’ ne sono uscito e un po’ no. Io oggi mi voglio sicuramente più bene. Ho imparato a sorridere sempre, anche senza un motivo vero per essere felice”.

La battaglia contro la malattia è stata estremamente complessa e dolorosa: nonostante oggi stia meglio, grazie anche al supporto del padre, Insinna dovrà continuare a lottare e a confrontarsi con la patologia anche in futuro.

Flavio Insinna è sposato e ha figli? Chi è sua moglie?

Flavio Insinna è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale. Negli anni passati, aveva dominato la cronaca rosa in seguito alla diffusione della notizia sulla decisione di annullare le nozze con la fidanzata e autrice televisiva, Mariagrazia Dragani. Il matrimonio era stato annunciato nel 2016 con affissione delle pubblicazioni nel comune di Milano. Non è mai stato rivelato per quale motivo la coppia si sia lasciata.

Al momento, pare che il conduttore sia impegnato con Adriana Riccio, ex concorrente del Veneto di Affari Tuoi. La donna, oltre a vincere 36.000 euro, ha conquistato Insinna, con il quale ha una relazione dal 2018.

Insinna, infine, non ha figli e ha spiegato di non volerne avere neanche in futuro. La scelta di vita dell’attore è stata spiegata nel seguente modo: “È stata una decisione istintiva, quasi animalesca: avendo avuto una famiglia fantastica non volevo costruirne una ‘monca’ con un papà assente, che parte e riparte, e non c’è quando i figli studiano, giocano, crescono”.