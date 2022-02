Milly Carlucci: ex marito, compagno, figli, sorelle e separazione

Chi è Milly Carlucci, la conduttrice ed ex attrice che sta riscuotendo enorme successo al timone di programmi come Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato.

Milly Carlucci: biografia e carriera

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata a Sulmona il 1° ottobre 1954 da un Maria Caracciolo e da Luigi Carlucci, generale dell’Esercito Italiano e ha due sorelle: Gabriella e Anna.

Milly Carlucci, 67 anni, ha trascorso la sua infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma. La donna ha frequentato il Liceo Terenzio Mamiani di Roma e, durante il ginnasio, si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle, vincendo il Campionato italiano assoluto nella classifica di società con la squadra della Skating Folgore Roma.

Nel 1972, ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager nonostante l’avversità dei genitori nei confronti delle sue aspirazioni artistiche. Pertanto, finito il liceo, Milly Carlucci si è iscritta alla facoltà di architettura, successivamente abbandonata per inseguire le sue aspirazioni nel mondo dello spettacolo.

Dopo aver lasciato l’università, la conduttrice ha cominciato a lavorare per l’emittente televisiva GBR, ricoprendo il ruolo di presentatrice.

Nel 1992, ha condotto il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Alba Parietti. Dal 2005, è al timone del talent show Ballando con le Stelle mentre, più recentemente, è diventata anche conduttrice de Il Cantante Mascherato.

Gabriella e Anna, le sorelle di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha due sorelle minori: Gabriella, conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaca e Anna, conduttrice e regista.

Gabriella Carlucci è nata il 28 febbraio 1959 e ha cominciato la sua carriera televisiva presso televisioni private di Teletevere, GBR. A 24 anni, è approdata in Rai e ha lavorato con Enzo Tortora. Nel corso della sua carriera, ha condotto numerosi programmi sia per Rai che per Mediaset.

Nel 1994, Gabriella Carlucci ha deciso di intraprendere la carriera politica, candidandosi con Forza Italia. Nel 2001, viene eletta alla Camera dei deputati, ricoprendo l’incarico fino al 2013.tra il 2010 e il 2012, è stata sindaco di Margherita di Savoia.

Anna Carlucci è nata nel 1961 e, a 23 anni, è diventata redattrice del programma Novantesimo anno. Nella sua carriera, ha collaborato alla produzione di numerosi programmi trasmessi su Rai 1.

Figli, marito, separazione

Milly Carlucci si è sposata con l’ingegnere Angelo Donati nel 1985. La coppia ha avuto due figli: Angelica, classe 1986, e Patrick, classe 1991.

I figli di Milly Carlucci hanno scelto di non seguire le orme della madre, comprendendo ben presto di non voler entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Angelica Donati, infatti, si è laureata all’Università di Oxford e ha cominciato a lavorare nell’azienda di famiglia mentre Patrick Donati si è laureato alla Regent’s University di Londra, città nella quale risiede e lavora per una società.

Milli Carlucci e Angelo Donati sono stati sposati per 37 anni: alla fine del 2021, tuttavia, ha cominciato a circolare un’indiscrezione sulla presunta separazione della coppia.

Era stato riferito, infatti, che la conduttrice avesse deciso di voler avviare una produzione di creme di bellezza: il marito, contrario, aveva quindi scelto di lasciarla.

La notizia è stata commentata da Milly Carlucci che ha smentito la separazione, dichiarando: “Una bella truffa che abbiamo deciso di denunciare alla Polizia Postale”.