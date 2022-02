Francesco Facchinetti: figli, capelli, patrimonio e madre

Chi è Francesco Facchinetti, il musicista, dj e conduttore televisivo figlio di Roby Facchinetti che farà parte della giuria de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Francesco Facchinetti: biografia, vita privata e madre

Francesco Facchinetti, in arte dj Francesco, è nato a Milano il 2 maggio 1980 ed è registrato all’anagrafe con il nome Francesco Andrea Facchinetti. La sua famiglia d’origine ha radici fortemente radicate nel mondo dell’arte e, soprattutto, della musica. Il padre di Francesco Facchinetti, infatti, è Roby Facchinetti, tastierista e frontman dei Pooh.

La madre del musicista e conduttore, invece, è Rosaria Longoni, che è stata la compagna di Roby Facchinetti alla fine degli anni ’70 del secolo scorso. La coppia ha iniziato la propria relazione dopo la separazione del frontman dei Pooh dalla prima moglie, Mirella Costa.

Dj Francesco ha tre sorelle e un fratello: Alessandra e Valentina, nate rispettivamente nel 1972 e nel 1977, sono figlie della prima moglie del tastierista mentre Roberto e Giulia, mati nel 1987 e nel 1991, sono figli della seconda moglie di Roby Facchinetti, Giovanna Lorenzi, sposata nel 1989.

Chi è Francesco Facchinetti? Moglie e figli del conduttore

Ll’11 settembre 2014, Francesco Facchinetti ha sposato la fashion blogger e influencer Wilma Helena Faissol, nata in Brasile il 2 febbraio 1982. Come raccontato dal musicista, l’incontro tra i due è avvenuto in modo assolutamente casuale e si è immediatamente trasformato in un colpo di fulmine.

Il conduttore televisivo ha tre figli: Mia, nata nel 2011 durante la relazione avuta con la showgirl Alessia Marcuzzi, e Leone e Lavinia Angelica Catherine, avuti con la moglie Wilma Helena Faissol.

La battaglia contro la perdita di capelli del musicista

Appena 20enne, l’ex dj Francesco ha cominciato a perdere i capelli. Non riuscendo a vivere bene la sua condizione, ha tentato di percorrere ogni strada possibile per non diventare calvo.

Negli anni ha deciso di intraprendere un percorso per garantire la ricrescita dei capelli e si è sottoposto a un trapianto.

A questo proposito, il conduttore televisivo ha dichiarato: “Seimila capelli dalla nuca sono passati sulla fronte, un forte dolore, ma dopo quattro o cinque anni avrei dovuto ripetere l’intervento e non me la sono sentita. Le ho provate tutte: con la polverina sporcavo dappertutto, dal cuscino al sedile dell’auto, poi le lozioni”.

Non essendo riuscito a risolvere il problema in via definitiva, quindi, l’artista ha deciso di ricorrere al metodo della patch cutanea ovvero una protesi che resta attaccata al cuoio capelluto per circa un mese.

A quanto ammonta il patrimonio di Francesco Facchinetti?

Per quanto riguarda il suo patrimonio, Francesco Facchinetti è socio e fondatore di alcune società come Goonies, BitSugar e NewCo. In totale, possiede quote in venti società dislocate in contesto internazionale e si stima abbia un patrimonio corrispondente a circa 50 milioni di euro.

Inoltre, nel corso della sua carriera, ha collaborato come direttore artistico con l’azienda italiana Stonex, in occasione del lancio sul mercato dello smartphone Stonex One.