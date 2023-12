Vannacci assume il nuovo incarico e va subito in licenza

Non ha fatto in tempo ad arrivare a Palazzo Esercito, per il periodo di affiancamento prima di assumere l’incarico assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, che al generale Roberto Vannacci è stato subito notificato l’avvio dell’inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Il generale, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, ha subito preso un mese di licenza “per motivi familiari”.

Il generale Roberto Vannacci da oggi è stato trasferito a Roma per assumere l’incarico di capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri/comando operativo esercito. “In relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa in queste ore – ha riferito ieri la Difesa precisando che l’incarico di staff è in linea con il grado rivestito dall’alto ufficiale -, lo Stato Maggiore Esercito precisa che il Generale di Divisione Roberto Vannacci da domani, lunedì 4 dicembre, inizierà un periodo di affiancamento a Roma, al fine di poter assumere l’incarico di “Capo dello Stato Maggiore del Comando Forze Operative Terrestri”.

Crosetto: “Non è stato né promosso né retrocesso”

Vannacci, ha precisato ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, “non è stato né promosso né retrocesso”. “In questi mesi – ha aggiunto – si è svolta l’inchiesta sommaria i cui esiti sono ancora in via di valutazione. In attesa di quest’ultima, evitando di attribuirgli incarichi di comando o con visibilità e/o proiezione esterna, è stato affidato al Gen. Vannacci un incarico di staff, all’interno di una catena di comando ben delineata ed in linea con la sua esperienza. Nello specifico, il Gen. Vannacci non è stato nominato, come scrivono in queste ore alcune tv e organi di stampa, “capo delle forze terrestri” ma Capo di stato maggiore del Comando delle Forze Terrestri. Comando delle Forze terrestri che ha un suo comandante, il Generale Camporeale e un vice comandante, il Generale Ristuccia, Comandante delle Forze Operative. Il Generale Vannacci dipenderà e sarà dunque agli ordini del Generale Ristuccia. Suggerirei, pertanto, di evitare polemiche strumentali basate su scarse o superficiali informazioni e di attendere con serenità che, come sempre, la legge faccia il suo corso”.