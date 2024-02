Varese, studente di 17 anni accoltella una insegnante alla schiena davanti scuola

Uno studente di 17 anni è stato arrestato per aver accoltellato un’insegnante all’ingresso di scuola. Il giovane è stato fermato questa mattina dalla polizia con l’accusa di lesioni.

Gli agenti di polizia sono intervenuti all’istituto professionale Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale) intorno alle 8 del mattino, bloccando il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, lo studente avrebbe accoltellato alla schiena l’insegnante con un’arma, un coltello a serramanico, che si era portato da casa.

Varese, studente di 17 anni accoltella alla schiena l’insegnante

Lo studente ha quindi accoltellato la docente, di 57 anni, che insegna nella scuola frequentata dal giovane. L’insegnante è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo: non è in pericolo di vita. La donna ha riportato tre ferite alla schiena.

La polizia e la procura per i minorenni di Milano sono al lavoro per ricostruire il movente dello studente e capire cosa l’abbia portato a questo atto estremo.