Vera Gemma e Jeda si sono lasciati? Incidente stradale, padre Giuliano Gemma, fidanzato, Isola dei Famosi

Chi è Vera Gemma, l’attrice figlia del noto artista Giuliano Gemma, deceduto a causa di un incidente stradale nel 2013?

Vera Gemma: biografia, carriera, reality e Isola dei Famosi

Vera Gemma è nata il 4 luglio 1970 a Roma ed è figlia di Giuliano Gemma e Natalia Roberti. Con i suoi genitori e la sorella Giuliana, la donna ha trascorso l’infanzia nel quartiere romano di Trastevere. Nel 2008, poi, si è trasferita a Los Angeles e, successivamente, ha vissuto per alcuni anni a Parigi.

Ancora adolescente, Vera Gemma ha esordito nel mondo dello spettacolo a 16 anni, cimentandosi con esperienze cinematografiche e teatrali e diventando molto amica di Asia Argento. In qualità di attrice, ha recitato in pellicole cinematografiche come La sindrome di Stendhal di Dario Argento (1996); Ladri di Cinema (1997); Alliance cherche doigt (1997); Hardboiled Egg (1997); Stressati (1997); Cartoni Animati (1997); E insieme vivremo tutte le stazioni (1999); Scarlet Diva insieme ad Asia Argento (2000).

L’ultima esperienza cinematografica, invece, risale al 2004 con il film The Card Player di Dario Argento.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato anche ad alcuni reality show come Pechino Express e L’Isola dei Famosi nel 2021.

Incidente stradale del padre Giuliano Gemma

Suo padre Giuliano Gemma è stato uno degli attori più amati e acclamati in Italia tra gli anni ’60 e gli anni ’80 del secolo scorso ed è tornato alla ribalta quando, nel 2012, ha recitato in To Rome with Love di Woody Allen. L’anno dopo, tuttavia, Giuliano Gemma è deceduto in un tragico incidente stradale. La madre della donna, invece, è prematuramente scomparsa nel 1995.

In seguito alla scomparsa del padre, Vera Gemma ha deciso di realizzare un documentario presentato al Festival di Roma nel 2018.

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati? Fidanzato, figlio e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2001, Vera Gemma ha sposato l’ex campione di Kung-Fu Jamil, incontrato a Parigi. Il matrimonio è naufragato dopo pochi anni e nel 2008 la donna ha vuto una relazione con il musicista blues Henry Harris, conosciuto a Los Angeles e dal quale ha avuto il figlio Maximus.

Durante il periodo del primo lockdown imposto a causa della pandemia, a seguito di una diretta Instagram con l’amica Asia Argento, è stata contattata da un ragazzo di nome Jeda, poco più che ventenne. Il giovane, produttore musicale di musica trap, e l’attrice hanno deciso di dare inizio a una relazione sentimentale che è stata estremamente discussa durante la partecipazione di Gemma a L’Isola dei Famosi a causa degli oltre trent’anni di differenza d’età che sussiste tra i due.