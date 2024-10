Verso la Nato dell’Est

Giorni fa in Donbass sono morti 6 ufficiali nordcoreani e altri 3 feriti. Ma che ci facevano lì? Se ne è parlato poco.

Alvaro Morra

via email

Gentile lettore, se n’è parlato pochissimo, quasi niente, e questo conferma che è una notizia importante, sgradita all’Occidente e al suo circo mediatico. È prematuro dire che la Corea partecipa alla guerra, ma lo scenario è plausibile nel vicino futuro. I nordcoreani colpiti erano lì per studiare necessità e tecniche di guerra russe. Lo scorso giugno Putin e Kim Jong-un hanno firmato un Trattato di partenariato strategico che entrerà in vigore a giorni. Il Trattato prevede, all’art. 4, che “se una delle Parti subisce un attacco armato e si trova in stato di guerra, l’altra Parte fornirà immediata assistenza militare con tutti i mezzi a sua disposizione”. Questo è molto più vincolante dell’art. 5 del Trattato Atlantico, il quale lascia ai Paesi Nato facoltà di decidere se e come aiutare un alleato aggredito, mentre il testo russo-coreano non ammette sfumature. Ricordo che il Nord Corea possiede uno degli eserciti più numerosi del mondo: 1,2 milioni di soldati. Interessanti i fini del Trattato: “Proteggere il mondo dalle aspirazioni egemoniche e dall’imposizione di un ordine unipolare” (art. 1) e “determinare la stabilità strategica e un nuovo ordine internazionale” (art. 2). Non ultimo (art. 16) “opporsi a misure coercitive unilaterali” ossia alle sanzioni che colpiscono Mosca e Pyongyang. In definitiva, come qui avevamo previsto più di un anno fa, siamo al nucleo di una nascente “Nato dell’Est”, cui in futuro aderiranno anche altri, come l’Iran e, nell’ombra, la Cina.

Inviate le vostre lettere a: La Notizia – 00195 Roma, via Costantino Morin 34 redazione@lanotiziagiornale.it