Via Crucis 2023, Papa Francesco rinuncia per il troppo freddo: tema, testo del libretto, dove vedere in tv e a che ora

Via Crucis con Papa Francesco: torna l'appuntamento religioso del Triduo Pasquale in diretta dal Colosseo. Ecco a che ora e come seguirlo.

Via Crucis 2023: torna il consueto appuntamento religioso del Triduo Pasquale in diretta dal Colosseo. Le ultime notizie fanno sapere che il Santo Padre parteciperà a distanza a causa del troppo freddo. Ecco come seguire e scaricare il libretto della funzione.

Via Crucis 2023, Papa Francesco rinuncia per il troppo freddo: tema e testo del libretto

Nel giorno del venerdì Santo arriva il consueto appuntamento della Via Crucis con Papa Francesco in diretta dal Colosseo di Roma. Nonostante il recente ricovero in ospedale, il Santo Padre vorrebbe non mancare alla funzione del Triduo Pasquale. Tuttavia, secondo quanto comunica la sala stampa della Santa Sede, seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta a causa del troppo freddo. Inoltre, secondo quanto fa sapere l’Ansa, dovrebbero essere i rifugiati di vari Paesi in guerra a portare la croce da una stazione all’altra: dall’Ucraina alla Siria, dall’Iraq a numerosi Paesi africani.

Sono sempre previste le 14 tappe che ricordano il calvario di Gesù, dalla condanna fino alla morte in croce. La cerimonia durerà circa un’ora e venti minuti, concludendosi al Tempio di Venere sul Palatino intorno alle 22:30. Chi segue da casa può scaricare il libretto in pdf per seguire meglio la funziona, le letture e le preghiere della Passione di Cristo. Le preghiere sono in Italiano, con testo a fronte in Inglese, altre in Latino e alcuni passaggi in Greco. La funzione si apre con un’orazione, poi sono previste due letture, un salmo responsoriale, il Vangelo con la lettura della cattura e la crocefissione di Gesù, fino alla deposizione nel sepolcro. Segue la preghiera universale, che conclude la prima parte della celebrazione. Nella seconda parte c’è l’adorazione della Santa Croce e nella terza parte la Comunione e la benedizione.

Dove vedere in tv e a che ora

Sarà possibile seguire l’evento in diretta su Rai 1 con l’inizio previsto alle ore 21, poco prima dell’inizio della processione. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta sul canale 208 del digitale terrestre su TV2000 e in streaming gratuito su RaiPlay. Diretta streaming anche sul sito di famigliacristiana.it e anche su vatican.va. Infine, alle 22:30 su Rai 1 sarà trasmesso il documentario ‘In viaggio’ che ripercorre i nove anni di Pontificato di Papa Francesco e i suoi 33 viaggi pastorali.

L’Atac, per l’occasione, ha provveduto a chiudere delle strade e a cambiare alcune corse del trasporto. “Per la celebrazione della Via Crucis al Colosseo presieduta da Papa Francesco, il 7 aprile, dalle ore 13.00 alle ore 23.30 circa, chiuse al traffico via dei Fori Imperiali, via Cavour, nel tratto compreso tra largo Venosta e largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (direzione Porta Capena); dalle ore 15.00 via Celio Vibenna e via di San Gregorio saranno completamente chiuse. Trasporto pubblico modificato“.