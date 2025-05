Via libera di Bankitalia: Banca Ifis ha ricevuto tutte le autorizzazioni per l’offerta su Illimity

Banca Ifis ha ricevuto l'autorizzazione per l'opas su Illimity Bank anche dalla Banca d'Italia, dopo il via libera della Bce.

Via libera anche della Banca d’Italia. Così Banca Ifis ha ora ricevuto tutte le autorizzazioni per l’opas su Illimity Bank. Banca Ifis ha reso noto di aver ricevuto oggi, a seguito dell’autorizzazione della Banca centrale europea all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria per il controllo diretto su Illimity Bank ottenuta il 28 aprile scorso, anche tutte le necessarie autorizzazioni di competenza di Banca d’Italia.

Il via libera di Bankitalia a Banca Ifis per l’opas su Illimity

Nello specifico: l’autorizzazione all’acquisizione indiretta di una partecipazione di controllo in Illimity SGR S.p.A. e all’acquisto di una partecipazione qualificata in Hype S.p.A.; l’autorizzazione relativa all’acquisizione della partecipazione in Illimity con corrispettivo superiore al 10% dei fondi propri su base consolidata del Gruppo Banca IFIS; e il provvedimento di accertamento che le modifiche statutarie di Banca IFIS derivanti dall’aumento del capitale sociale al servizio dell’Offerta non contrastano con la sana e prudente gestione di Banca IFIS.

Banca d’Italia ha anche confermato la computabilità delle nuove azioni emesse nell’ambito dell’aumento di capitale quale capitale primario di classe 1. A seguito del rilascio di tali provvedimenti, sono state ottenute tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa di vigilanza bancaria e finanziaria in relazione all’offerta.