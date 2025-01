Viaggi e turismo, quali sono le migliori destinazioni per il 2025: la classifica completa

L’Italia non poteva mancare, ma il podio delle destinazioni da non perdere nel 2025 non presenta neanche una città del nostro Paese. Secondo i Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, in sostanza le migliori destinazioni al mondo per il 2025 scelte dagli utenti del social di viaggi e non solo, il primato spetta a Londra, che chiude in testa davanti a Bali e Dubai. Al quarto posto c’è però l’Italia, con la Sicilia, mentre Roma è al sesto posto.

La classifica viene realizzata basandosi sulle recensioni dei visitatori in un periodo di 12 mesi e, oltre a quella sulle destinazioni migliori, comprende anche altre speciali sotto-graduatorie. Tra queste c’è da segnalare il primo posto di Roma nella categoria “miglior cibo”, ma anche altri buoni risultati per le città italiane.

Le migliori destinazioni al mondo per il 2025:

Qui la classifica completa delle prime 25 destinazioni migliori al mondo per quest’anno, secondo gli utenti di Tripadvisor:

Londra, Regno Unito Bali, Indonesia Dubai, Emirati Arabi Uniti Sicilia, Italia Parigi, Francia Roma, Italia Hanoi, Vietnam Marrakech, Marocco Creta, Grecia Bangkok, Thailandia Hoi An, Vietnam Barcellona, Spagna Cusco, Perù Siem Reap, Cambogia Lisbona, Portogallo Phuket, Thailandia Istanbul, Turchia New York, Stati Uniti Mallorca, Spagna Edimburgo, Regno Unito Kathmandu, Nepal Nuova Delhi, India Maldive Cancun, Messico Mauritius

Le altre classifiche: dal cibo alle spiagge

Diverse sono le altre classifiche redatte da Tripadvisor sulla base delle recensioni degli utenti. A partire da quella sul cibo: qui vince Roma, davanti a Londra e Marrakech. Al quinto posto troviamo Napoli. Nella sezione cultura, invece, vince Bali, in Indonesia, davanti ad Hanoi e Londra, con il quinto posto di Roma.

Sulle spiagge vince Praia de Falesia, in Portogallo. Sul podio anche l’Italia con il secondo posto della Spiaggia dei Conigli a Lampedusa. Terzo posto per La Concha, in Spagna. Tra le prime 25 non ci sono altre spiagge italiane. Infine per quanto riguarda le cose da fare vince il tour nel centro di Porto, in Portogallo. Seguito dal tour privato di Ubud, in Indonesia, e dalla crociera sul canale di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Al sesto posto troviamo anche un tour di Firenze.