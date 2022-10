Vinitha Nicolò, dalla scomparsa alla morte della 39enne: si indaga per omicidio

Vinitha Nicolò è la donna prima scomparsa e poi ritrovata senza vita a distanza di 24 ore dalla denuncia della famiglia. Il caso non è ancora stato risolto ed anzi la Procura ha apero un fascicolo per omicidio contro ignoti.

Vinitha Nicolò, dalla scomparsa alla morte della 39enne

Vinitha Nicolò, originaria di Lavis, altro comune nel Trentino, era nata in Sri Lanka. Secondo quanto riportato dal Mattino, era stata adottata da bambina insieme alla sorella da genitori italiani. Si era spostata a Predaia dove faceva la barista. Aveva due bambine: Annafrancesca e Anastasia. Poi mercoledì 28 settembre è scomparsa nel nulla e a soli 24 ore dalla denuncia della famiglia, il suo corpo è stato ritrovato nel fiume Rio.

Si indaga per omicidio

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio contro ignoti ma non si esclude nessuna traccia. Secondo quanto ricostruito, Vinitha potrebbe essere precipitata per una decina di metri dal sentiero che stava percorrendo. In base ai primi rilievi non sarebbero emersi segni di violenza sul suo corpo, ma si attendono le risposte da parte dell’autopsia.

Nel programma Storie Italiane, in onda su Rai 1, è stata mandata in onda un’intervista esclusiva a una persona che la conosceva e che ha parlato con lei poco prima della misteriosa scomparsa, di cui ha oscurato il volto e modificato la voce per mantenerne l’anonimato. “La conoscevo nel senso che l’avevo vista una volta questa estate e poi il giorno purtroppo della sua scomparsa – racconta questa persona – Ho parlato con lei dieci minuti, solo io e lei, poi niente l’ho salutata. Allora che ci siamo congedate saranno state le otto meno un quarto circa, le19.30”. Questa persona spiega di aver appreso la notizia “da un cliente che è entrato e ha detto ‘l’hanno trovata morta’”.

Questa persona, già sentita immediatamente dalle forze dell’ordine, ha affermato che “io stessa con i miei occhi li ho visti andare via da quel bar” e che “mentre cenavamo, tipo alle otto e mezza, son cominciate ad arrivare le telefonate” in cui una persona, di cui viene oscurato il nome, “diceva ‘la Vinitha non è più con me, è scesa dalla macchina, ha tirato il freno a mano ed io l’ho fatta scendere’ oppure ‘è scesa’”. Il caso, dunque, si fa ancora più misterioso.

