Volo Londra-Milano, aereo troppo pesante: passeggeri invitati a scendere in cambio di soldi

Volo Londra-Milano, incredibile vicenda quella accaduto sull’aereo. Ai passeggeri è stata fatta una strana richiesta a cui è seguita una trattativa per poter risolvere la problematica e procedere al decollo.

Volo Londra-Milano, aereo troppo pesante

Incredibile vicenda si è consumata su un volo da Londra a Milano Az227 di Ita Airways. L’aereo ha riscontrato dei problemi prima di partire e si è pensato di risolverli in maniera davvero curiosa. A raccontare la vicenda è stato il giornalista e conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi che si trovava a bordo. “Siamo bloccati nell’aereo – scrive Nuzzi su Instagram – perché dicono c’è vento e l’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza”. Si è partiti da una strana richiesta fatta ai passeggeri: “L’aereo pesa troppo, qualcuno deve scendere”. La causa di tale richiesta, probabilmente, riguardava le non buone condizioni del meteo.

Passeggeri invitati a scendere in cambio di soldi

Dunque, i passeggeri del volo hanno dovuto ascoltare ed assistere all’assurda richiesta: scendere dall’aereo per alleggerire e permettere il volo. Per le avverse condizioni meteo, è stato calcolato che il peso in eccesso ammontava a circa 500 chili. Dunque, con la discesa di alcuni passeggeri si riusciva a compensare con il carburante che serviva in più per poter decollare regolarmente.

Alla fine della curiosa trattativa, in sei hanno rinunciato a partire in cambio del voucher(dal valore di 250 euro) e dalla stiva sono stati tolti tutti i bagagli, per essere rimbarcati sul volo del giorno successivo. L’aereo è così potuto decollare con un ritardo di tre ore.

