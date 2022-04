Walter Veltroni oggi: età, laurea, moglie, separato e carriera politica dell’ex sindaco di Roma

Chi è Walter Veltroni, il politico e giornalista italiano che è stato sindaco di Roma e segretario del Partito Democratico?

Walter Veltroni oggi: età, laurea e carriera politica dell’ex sindaco di Roma

Walter Veltroni è nato a Roma il 3 luglio 1955, ha 66 anni ed è alto 183 centimetri. Il politico e giornalista italiano è figlio del radiocronista EIAR e dirigente RAI, Vittorio Veltroni, e di Ivanka Kotnik, figlia dell’ambasciatore della Jugoslavia alla Santa Sede, Ciril Kotnik.

Dopo essersi diplomato nel 1973, si è dapprima avvicinato al mondo del cinema per poi intraprendere la carriera politica. Nel 1970, ha iniziato a militare nelle file dell’organizzazione giovanile del Partito Comunista Italiano FGCI e, nel 1976, è stato eletto consigliere comunale di Roma nelle liste del PCI, detenendo la carica fino al 1981. Nel 1987, è stato eletto deputato per la prima volta.

Veltroni ha intrapreso anche la carriera giornalistica, diventando prima pubblicista nel 1983 e poi giornalista professionista a luglio 1995, mentre dirigeva L’Unità.

Nel 1996, è stato scelto da Romano Prodi come vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni Culturali e Ambientali con deleghe per lo Spettacolo e per lo Sport.

È stato eletto per la prima volta sindaco di Roma nel 2001, per poi essere riconfermato nel ruolo anche nel 2006, battendo Gianni Alemanno.

Nel 2007, poi, ha ricoperto il ruolo di segretario del nascente Partito Democratico: due anni dopo, tuttavia, ha presentato le dimissioni dall’incarico ed è stato sostituito da Pier Luigi Bersani.

Dal 2014, è membro del Consiglio Direttivo di Unicef-Italia e, nel 2015, ha ricominciato a collaborare con L’Unità, con la rubrica La domenica di Walter Veltroni. Attualmente, è editorialista per Il Corriere della Sera e collabora occasionalmente con la Gazzetta dello Sport.

Vita privata, moglie, separato e figlie

Per quanto riguarda la sua vita privata, Valter Veltroni è sposato con Flavia Prisco, di professione architetto. I coniugi si sono incontrati per la prima volta nel 1973 organizzato a Berlino, durante il Festival della Gioventù.

Veltroni e Prisco sono sposati da quasi quaranta anni e hanno avuto due figlie: Martina e Vittoria.