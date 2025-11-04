WhatsApp in down, non funziona la versione web: cosa succede e cosa sappiamo

WhatsApp non funziona. Il sistema WhatsApp web, attraverso il quale si accede all’app di messaggistica dal web e dai computer, è in down da poco prima delle 15. Diverse le segnalazioni arrivate attraverso il portale Downdetector, sul quale si raccolgono le informazioni relative ai malfnuzionamenti di app di questo genere.

Le prime segnalazioni sono arrivate poco prima delle 14.45 ed, effettivamente, WhatsApp web ha problemi da ormai oltre un’ora. Nello specifico, se si accede al sistema di messaggistica dal proprio computer o comunque dal web, non è possibile caricare le chat né tantomeno accedere ai messaggi o inviarli.

WhatsApp web down: cosa non funziona e cosa succede all’app

Il problema riguarda, almeno per il momento, solo la versione web del servizio, accessibile via browser. Non si riscontrano invece problemi relativi alle applicazioni, quindi è possibile continuare a utilizzare l’app di messaggistica da smartphone senza problemi. Il problema riguarda quindi la versione web e rende impossibile caricare le chat, non accendo quindi alle conversazioni e alle notifiche.