Problemi per le linee internet in tutta Italia, con segnalazioni di malfunzionamenti per i social network: down anche Whatsapp e Instagram.

Problemi alla linea internet in diverse zone d’Italia, con segnalazioni provenienti da più parti che evidenziano malfunzionamenti alle linee telefoniche (fisse e mobili) e anche ai principali social network come Whatsapp, Instagram e Facebook. La problematica sembra riguardare i servizi di Meta.

Il down per i servizi utilizzabili solo attraverso connessione internet si è registrato nel pomeriggio di martedì 6 giugno, come dimostrano le diverse segnalazioni arrivate sul sito Downdetector, dove gli utenti si riversano per evidenziare i problemi di funzionamento delle reti telefoniche e soprattutto dei social network.

Whatsapp down in Italia insieme a Instagram e alle linee internet: cosa succede

Per Whatsapp intorno alle ore 17 si segnalano oltre 7mila utenti che hanno avuto problemi: la maggior parte delle segnalazioni riguarda l’app (oltre il 50%), ma in molti fanno riferimento anche all’invio dei messaggi e al non funzionamento del sito web. Per quanto riguarda Instagram le segnalazioni sono più di 5mila, sempre intorno allo stesso orario: i problemi riguardano il caricamento e in generale il funzionamento dell’app.

Come detto si segnala, in generale, un netto aumento dei problemi evidenziati dagli utenti per tutte le principali compagnie telefoniche: da poco prima delle 17 il numero di segnalazioni di problemi è nettamente aumentato per Iliad, Vodafone, Tim, Wind Tre, oltre che per i social network come Instagram e Facebook e i servizi di messaggistica come Whatsapp e Telegram. Non è quindi da escludere che le segnalazioni relative alle linee telefoniche dipendano dai malfunzionamento delle applicazioni di Meta, tra quelle che più spesso tutti gli utenti utilizzano quotidianamente online dal proprio telefono.