Zelensky alla vigilia dei due anni dall’invasione russa torna a chiedere caccia e sistemi di difesa antiaerea

“L’Ucraina ha bisogno urgente di sistemi di difesa antiaerei e di caccia militari”, ha dichiarato oggi il presidente Volodymyr Zelensky, in un discorso alla vigilia dei due anni dall’inizio dell’invasione russa. “La cosa più importante – ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Leopoli – è di sbloccare i cieli. I sistemi di difesa aerea e i futuri jet aiuteranno a farlo… Ciò che è importante è che le nostre decisioni siano prese in tempo. Penso che questa sia la nostra priorità”.

Zelensky: “La cosa più importante è sbloccare i cieli. Penso che questa sia la nostra priorità”

“Sto trascorrendo una giornata di lavoro a Leopoli. Prima ho incontrato il Primo Ministro danese Mette Frederiksen, poi ho incontrato i senatori statunitensi, una delegazione guidata da Chuck Schumer: buoni colloqui e un’altra giornata utile per l’Ucraina” ha scritto Zelensky su Telegram. “Ora ha aggiunto il presidente ucraino – ci stiamo preparando a continuare il nostro lavoro internazionale estremamente attivo nelle prossime settimane. Ci saranno nuovi accordi che rafforzeranno le nostre truppe, la difesa delle nostre città e la posizione del nostro Stato”.

“Ringrazio tutti coloro che nel mondo ci aiutano! Ringrazio tutti coloro che difendono noi, l’Ucraina, il nostro popolo, i nostri principi – principi assolutamente giusti. Nessuno al mondo ha il diritto di distruggere nazioni indipendenti. Nessuno. E noi non permetteremo alla Russia di distruggere l’Ucraina”. “Gloria all’Ucraina!”, ha concluso Zelensky.

Domani la prima riunione del G7 a guida italiana con Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intanto, è arrivata all’aeroporto di Rzeszów, in Polonia. Rzeszów è di consueto la tappa intermedia del viaggio verso Kiev, che viene raggiunta con un treno che parte dal confine tra Polonia e Ucraina. Anche se non ci sono conferme ufficiali, secondo quanto fatto capire dalla stessa premier ieri sera a Porta a porta, Meloni dovrebbe presiedere domani da Kiev la prima riunione in video conferenza del G7 a guida italiana. Scopo del summit, ha spiegato, confermare il sostegno dell’Occidente che non deve “dare segnali di stanchezza”. All’incontro parteciperà anche Zelensky.