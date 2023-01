Zelensky sarà ospite al prossimo Festival di Sanremo. Nelle scorse ore è stato annunciato l’intervento del presidente ucraino all’Ariston nella serata finale. Un annuncio che ha suscitato polemiche e malumori, anche in campo politico.

Zelensky sarà al Festival di Sanremo nella serata finale

Volodymyr Zelensky è stato annunciato per la serata finale del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio. Il suo intervento dovrebbe durare un paio di minuti e andare in onda alla fine della gara dei cantanti. Una notizia che era già nell’aria per poi diventare ufficiale in queste ore.

La presenza al Festival del presidente ucraino ha suscitato diverse polemiche. Infatti, una manifestazione è stata indetta per sabato 11 febbraio dal Comitato di liberazione nazionale (Cln) con Pecora nera, nel piazzale di Pian di Nave, a Sanremo, in segno di protesta contro la presenza del leader ucraino e l’invio di armi da parte dell’Italia a Kiev.

Polemica e commento di Salvini

A commentare la notizia c’è stato il leader della Lega Matteo Salvini. “Avranno fatto le loro valutazioni, quello che spero è che la guerra finisca il prima possibile e poi che il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica. È qualcosa che penso tutti si aspettano”. Salvini si pone con perplessità e polemica sull’intervento al Festival che farà il presidente ucraino: “Sono amante del festival vecchia maniera. Non giudico. È l’ultima settimana di campagna elettorale, se avrò tempo di guardare Rai 1 sarà per ascoltare canzoni, non per ascoltare altro”. Infine, il vicepremier si augura che “il Festival di Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro”.

