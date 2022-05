Zelensky telefona a Draghi: “È ancora presto per la resa”. Nel Donbass la situazione continua a peggiorare

Zelensky telefona a Draghi: il presidente ucraino ha avuto un confronto con il premier italiano in merito all’andamento della guerra in Ucraina.

Conflitto russo-ucraino: Zelensky telefona a Draghi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.

Secondo quanto riportato dal leader di Kiev sul suo account Twitter ufficiale, Zelensky e Draghi si sono confrontati sul tema della “cooperazione difensiva” e hanno concordato sulla “necessità di accelerare il sesto pacchetto di sanzionidell’Ue e di sbloccare i porti ucraini”.

Inoltre, il presidente ucraino ha scritto: “Ho ringraziato il presidente Draghi per l’appoggio incondizionato al percorso di integrazione nell’Unione Europea dell’Ucraina”.

Had a phone conversation with #MarioDraghi at his initiative. Talked about defensive cooperation, the need to accelerate the 6th package of sanctions and unblock Ukrainian ports. Thanked for the unconditional support for Ukraine on the path to the #EU.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2022