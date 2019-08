Accelera la crisi. Convocati i capigruppo del Senato per lunedì. Martedì toccherà a quelli di Montecitorio. In Aula tra il 19 e il 20 agosto

Con la presentazione della mozione di sfiducia al premier Conte, la Lega preme sull’acceleratore della crisi di governo. Ieri il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato la conferenza dei capigruppo per lunedì 12 agosto. Si tratta del passaggio obbligato e formale per stabilire l’agenda della crisi che ufficialmente non si è ancora aperta in quanto servirebbero le dimissioni di Conte o il voto di sfiducia in Parlamento. Martedì 13 agosto, invece, toccherà alla conferenza dei capigruppo della Camera. Stando a quanto emerge, all’ordine del giorno della convocazione ci sarebbero comunicazioni urgenti da parte del presidente della Camera Roberto Fico, probabilmente relative alla convocazione dei parlamentari che avverrà tra il 19 e il 20 agosto.