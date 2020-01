Aggressione Scotto, Lamorgese: “Agire con fermezza e determinazione per contrastare ed isolare odio, razzismo ed estremismi”

“Solidarietà e vicinanza ad Arturo Scotto ed alla sua famiglia per la gravissima e vile aggressione subita a Venezia”. E’ quanto afferma in una nota il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, commentando l’aggressione subita a Venezia dall’ex deputato di Leu, Arturo Scotto. “Una forte condanna – ha detto l’esponente del governo – contro qualsiasi comportamento violento e rigurgito antisemita. Occorre agire con fermezza e determinazione per contrastare ed isolare tutte le manifestazioni di odio e razzismo ed estremismi che non possono essere in alcun modo tollerati in una società civile e sui quali non si deve tacere ma trovare sempre il coraggio di denunciare”.