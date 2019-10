Il Comitato del Nobel ha assegnato il Premio per la pace 2019 al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali. Abiy Ahmed ha ricevuto il premio “per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea”. Il primo ministro della Repubblica Federale dell’Etiopia è nato a Beshasha il 15 agosto del 1976.