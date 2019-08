Al Senato il voto della crisi. Nell’Aula di Palazzo Madama il dibattito per calendarizzare le mozioni di sfiducia

Al via nell’Aula del Senato il dibattito per votare il calendario della crisi di governo che è stato approvato a maggioranza ieri dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Ritirare i ministri? “No, perché mai. Ora parlo in Aula e sentirete”, ha detto Matteo Salvini al suo arrivo a Palazzo Madama. “Oggi – ha aggiunto il leader della Lega – mi avete mandato dal notaio con Berlusconi… io sono stato al ministero tutto il tempo”.

“Noi proponiamo che la mozione di sfiducia” al premier Giuseppe Conte “sia votata in coda al calendario, chi è vera opposizione dimostri di esserlo” ha detto Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia. “Noi siamo qui in 55 – ha aggiunto l’esponente azzurra – e siamo qui per votare subito questa mozione. C’è chi invece sta preparando nuovi progetti assolutamente contrati alla volontà’ popolari. La vera barzelletta sarà quando partito di Bibbiano e del vaffa day si metteranno insieme per governare l’Italia. Ci sarà da ridere”.

“L’Italia vuole avere certezze, cosa c’è di più bello, trasparente e lineare che dare la parola al popolo? Non capisco questa paura, questo terrore e disperazione. La capisco da Renzi, con i disastri che ha fatto gli italiani lo mandano a casa. Umanamente comprensibile” ha detto il leader della Lega Salvini aprendo il suo intervento. “Sono arrivate alcune proposte – ha detto ancora Salvini -, le raccolgo: ho sentito l’amico e collega Luigi Di Maio più di una volta ribadire in questi giorni ‘votiamo il taglio di 345 parlamentari e poi andiamo subito al voto’. Prendo e rilancio: tagliamo i parlamentari la prossima settimana e poi andiamo subito al voto”.

“Confindustria Lombardia, Confapi, Confimi Industria, Assindustria Veneto, Unimpresa – ha detto ancora il leader del Carroccio – chiedono il voto subito. Faccio appello alla dignità di quest’Aula. Possiamo avere idee diverse, faccio errori quotidianamente e se sbaglio lo faccio in buona fede, ma non ho mai avuto paura del voto. Ho sempre preso i voti, anche da consigliere comunale, non sono mai stato eletto in collegi sicuri come chi da Arezzo è scappato in Tirolo. Chi ha paura del voto vuol dire che ha la coscienza sporca e ha paura di non essere rieletto, quindi tira fuori l’Iva, i marziani, il Papeete e altro…”.

“Non ho risposto – ha aggiunto Salvini di fronte alle proteste di molti senatori del Pd – alla marea di insulti, minacce, calunnie, sono abituato. Quando uno coscientemente ha fatto quello che ha fatto con il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, quando abbiamo dato il primo colpo di ruspa alle ville dei Casamonica, voi non mi spaventate per niente, potete insultare, liberi tutti”.

“Faccio appello alla dignità di quest’Aula. Possiamo avere idee diverse – ha concluso Salvini -, faccio errori quotidianamente e se sbaglio lo faccio in buona fede, ma non ho mai avuto paura del voto. Ho sempre preso i voti, anche da consigliere comunale, non sono mai stato eletto in collegi sicuri come chi da Arezzo è scappato in Tirolo. Chi ha paura del voto vuol dire che ha la coscienza sporca e ha paura di non essere rieletto, quindi tira fuori l’Iva, i marziani, il Papeete e altro”.