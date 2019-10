Alitalia, in arrivo un nuovo prestito ponte da 350 milioni di euro. Lo prevede il dl fiscale approvato martedì dal Consiglio dei ministri

Nelle casse di Alitalia è in arrivo un nuovo prestito ponte di sei mesi per fare fronte a “indilazionabili esigenze gestionali”. E’ quanto prevede l’ultima versione del testo dl dl fiscale approvato, con la formula salvo intese, martedì dal Consiglio dei ministri. “Il finanziamento – si legge nel testo – è concesso con l’applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali”.