Allo Spallanzani in corso verifiche su altri 12 cittadini cinesi. I contagi da Coronavirus accertati in Italia al momento sono due

All’Istituto Spallanzani sono attualmente ricoverati “altri 12 pazienti cinesi, sottoposti al momento al test; altri 9 sono stati isolati e poi dimessi dopo il risultato del test; altri 20 soggetti asintomatici, che hanno avuto contatti primari con i ricoverati, sono in osservazione presso il nostro istituto”. A dirlo, nel corso di una conferenza stampa, è il professor Emanuele Nicastri dell’Ospedale Spallanzani di Roma in merito al ricovero a Roma dei due turisti cinesi che hanno contratto il Coronavirus. Gli infetti sono una donna di 65 anni e il marito di 66, provenienti dalla provincia di Wuhan, entrambi in condizioni discrete anche se l’uomo presenta “un interessamento polmonare più pronunciato”, ha aggiunto Nicastri.