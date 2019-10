Antisemitismo, Conte: “Bandiamo le aggressioni verbali. Servono norme per combattere il linguaggio dell’odio, a tutti i livelli”

“Inviterò tutte le forze in Parlamento a mettersi d’accordo perché bisogna introdurre delle norme per combattere il linguaggio dell’odio, a tutti i livelli”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo intervento in occasione della giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari. “Voi siete l’Italia bella – ha aggiunto il presidente del Consiglio – e tutti insieme dobbiamo lavorare per scacciare via l’Italia brutta che si annida ed è presente ad esempio in quei messaggi che arrivano alla senatrice Liliana Segre. Lo hanno fatto già in altri ordinamenti giuridici, e possiamo anche noi avviare un dibattito. Il mio è un auspicio non spetta certo al presidente del Consiglio dettare l’agenda al Parlamento. Bandiamo le aggressioni verbali”.