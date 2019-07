Apertura in rialzo per la Borsa di Milano (+0,68%). Bene Saipem e Tenaris. Lo Spread sotto la soglia dei 200 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano Piazza (+0,68%) a 22.189 punti. Bene i petroliferi: Saipem (+1,83%) e Tenaris (+2,21%). Nel comparto energia bene Snam (+1,22%) ed Eni (+1,35%). In luce Atlantia (+1,9%). Segni più anche tra i bancari, nonostante lo spread fra Btp e Bund sotto la soglia dei 200 punti, in particolare Mps (+2,67%). Salini Impregilo (-1,18%). Astaldi invece +0,85%. Poco mossa Mediaset (-0,04%).