Assist della Dadone. “Lo stop alla prescrizione è una conquista di civiltà che ci mette in linea con gli altri grandi Paesi”

Il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone (nella foto) interviene sulla questione della prescrizione: “La norma sulla prescrizione, nel quadro di uno snellimento complessivo del processo penale, è una conquista di civiltà che ci mette in linea con gli altri grandi paesi avanzati. Il M5s al governo e in particolare il collega Bonafede hanno lavorato in modo costruttivo con due delle altre tre forze di maggioranza per giungere a una sintesi che tenesse assieme le esigenze di tutte le parti. I cittadini ci chiedono un’amministrazione della giustizia che dia risposte in modo efficiente e rapido. Lo dico da ministro per la Pa: stiamo rafforzando le piante organiche del comparto come mai accaduto prima. Eppure c’è qualcuno in maggioranza che fa finta di non capire”.