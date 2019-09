Attaccato un convoglio italiano in Somalia. Un ordigno artigianale è esploso al passaggio di alcuni mezzi militari lungo la Jaalle-Siyaad. Nessun ferito

Un ordigno esplosivo artigianale è esploso al passaggio di un convoglio di mezzi militari italiani nel distretto di Hodan, a Mogadiscio. Lo riferisce il portale della radio somala Mustaqbal, precisando che il convoglio si trovava sulla strada Jaalle-Siyaad e aveva appena lasciato la green zone per dirigersi verso l’aeroporto di Aden Adde. Lo Stato Maggiore della Difesa ha riferito che nessun militare coinvolto è rimasto ferito. L’attacco ha coinvolto due mezzi Vtlm Lince, appartenenti ad un convoglio di 3 mezzi italiani, che stavano rientrando da un’attività addestrativa in favore delle Forze di sicurezza somale. Le cause dell’esplosione sono in corso di accertamento. I militari italiani operano nell’ambito della missione europea in Somalia (Eutm), finalizzata al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo, attraverso la consulenza militare a livello strategico alle istituzioni di difesa somale e l’addestramento militare. La missione militare dell’UE opera in stretta collaborazione e coordinamento con gli altri attori della comunità internazionale presenti nell’area d’operazione come le Nazioni Unite, l’African Union Mission in Somalia (Amisom) e gli Stati Uniti d’America.