Avanti un altro. Anche la Bussa lascia. Casellati silura il quarto portavoce

Secondo fonti interne al Senato, determinanti sarebbero state le diversità di vedute sulle modalità di svolgimento dell’incarico. In ogni caso, l’unica cosa certa è che Anna Laura Bussa non è più la portavoce della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato, dunque, dovrà cercare un nuovo portavoce. Compito più difficile del previsto, considerando che nel giro di poco più di un anno il prossimo sarà il quinto a svolgere quel ruolo. Prima della Bussa, infatti, si sono succeduti altri tre giornalisti che hanno lasciato l’incarico. Prima di lei si erano infatti avvicendati nel ruolo Massimo Perrino, Antonio Bettanini e Maurizio Caprara. Non sono pochi, visti i precedenti, a ritenere che lavorare con la Casellati sia tutt’altro che facile.