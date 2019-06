Avvio incerto per la Borsa di Milano (+0,42%). In rialzo energia e petroliferi. Lo Spread stabile a 267 punti

Avvio incerto per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare -0,12% e poi sale dello 0,42%. Debole Stm che cede un punto percentuale, ma anche i bancari (Ubi e Banco Bpm -0,4%). In rialzo i titoli petroliferi e dell’energia: Eni +0,5%, Saipem +0,8%, Tenaris +1%, Enel +1% e Italgas +1,5%. Guadagni per Diasorin (+1,65). Incerte le banche: Bpm -0,7%, Azimut (+1%), Unipol +0,5%. Giù Stm, -1,3%, Ferragamo -0,9%. Bene Tima (+1%). Partenza in lieve calo anche per Fca. Lo Spread tra Btp e Bund si attesta a 267 punti base.