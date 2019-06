Botte da Orban. Il premier ungherese gela il Carroccio. E resta con i Popolari. “Rispettiamo Salvini, ma non ci sono molte possibilità di cooperazione”

Nessuna collaborazione di Viktor Orban (nella foto) con Matteo Salvini al Parlamento europeo. Mentre le diplomazie dei partiti europei sono a lavoro per stringere alleanze in vista della nuova legislatura, arriva un forte stop al partito vincitore in Italia delle elezioni. I leghisti, come si sa, sono al lavoro per allargare la pattuglia di deputati che siederanno a destra dell’emiciclo nella prossima legislatura (lo stesso Salvini ha annunciato un gruppo di 100-150 europarlamentari), ma il primo ministro ungherese respinge le avances e gela il leader del Carroccio: “Non vedo molte possibilità di collaborazione” tra Fidesz e la Lega, dice il capo dello staff del leader ungherese, Gergely Gulyas. “Rispettiamo il vicepremier italiano, ma non vedo molte possibilità di cooperazione tra partiti”.