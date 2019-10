Brexit, la Regina Elisabetta ribadisce: “La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l’uscita del Regno Unito dall’Ue il 31 ottobre”

“La priorità del governo è sempre stata quella di assicurare l’uscita del Regno Unito dalla Ue il 31 di ottobre”. E’ quanto ha detto la Regina Elisabetta nel corso del Queen’s Speech, aggiungendo che il governo vuole una nuova partnership con la Ue sulla base di un nuovo accordo di libero commercio. La sovrana inglese ha aggiunto che verrà introdotta una nuova legge sull’immigrazione che metterà fine al libero movimento e inoltre verranno introdotti nuovi regimi per la pesca e l’agricoltura. Saranno necessari, inoltre, ulteriori passi per assicurare la stabilità dei servizi finanziari. La Regina ha aggiunto che il nuovo piano economico del governo si baserà su un nuova strategia fiscale e verranno adottate misure per rafforzare il sistema sanitario nazionale.