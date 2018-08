Caporalato nel mirino. Doppia indagine sulla morte dei 12 braccianti nel foggiano in un incidente stradale

Due indagini per fare chiarezza sulla morte di 12 braccianti che lavoravano nelle campagne tra Puglia e Molise e sono deceduti a causa di un incidente del mezzo di trasporto che li conduceva nei campi. I magistrati di Foggia e Larino (Campobasso) indagano per caporalato. Indagano due Procure perché quella foggiana è competente in quanto è nel territorio pugliese che è avvenuto l’incidente mortale, mentre nella zona di larino ha sede l’azienda agricola per cui lavoravano la maggior parte delle vittime, la ditta ‘Di Vito’ di Campomarino (Campobasso).

Sono stati già acquisiti dai carabinieri del comando provinciale di Foggia i documenti dall’azienda molisana. Gli inquirenti vogliono fare chierezza sulle condizioni contrattuali dei lavoratori, orari e compensi. Dopo di che si procederà a intrecciare quanto accertato con le dichiarazioni rese dai braccianti sopravvissuti. Giovanni Di Vito, datore di lavoro di sette dei braccianti deceduti ha già fatto sapere: “I sette braccianti che lavoravano per me erano assunti regolarmente”.

Nei prossimi giorni saranno individuate le altre aziende agricole, almeno una pugliese per la quale lavoravano alcuni braccianti deceduti, e altre tre per cui gli stessi migranti avevano già lavorato. Si indaga anche sul trasporto dei migranti nei campi.