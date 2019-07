Carabiniere ucciso, Raggi: “A Roma Capitale mancano ancora 2000 agenti e forse non saranno nemmeno sufficienti”

“E’ il momento in cui le istituzioni devono esprimere cordoglio per questo giovanissimo ragazzo morto nell’esercizio del suo dovere. Poi ci saranno le indagini e tutto il resto”. E’ quanto ha detto ad Agorà la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando la vicenda del carabinieri ucciso la scorsa notte nella Capitale. “Per quanto riguarda la mia polizia locale – ha aggiunto la sindaca -, cerchiamo di presidiare il territorio in ogni modo. Ma dobbiamo essere molto concreti: a Roma Capitale mancano ancora 2000 agenti e forse non saranno nemmeno sufficienti. Abbiamo necessità di aumentare le forze di polizia. Non ci occupiamo di sicurezza, ma facciamo anche questo, dando supporto a tutte le forze dell’ordine. I numeri che ci restituisce al questura non parlano di un’assenza di sicurezza in questa città, poi fatti come questo ci gettano nel baratro”.