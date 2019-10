Catalogna, pesanti condanne per gli indipendentisti: 13 anni di carcere all’ex vice presidente Junqueras. Erano accusati di sedizione e appropriazione indebita

La Corte Suprema spagnola ha condannato l’ex vice presidente della Generalitat catalana, Oriol Junqueras, a 13 anni di carcere insieme ad altri 11 imputati, tra i quali diversi ministri. I leader indipendentisti sono stati riconosciuti colpevoli di sedizione e appropriazione indebita per aver proclamato l’indipendenza del parlamento catalano nell’ottobre del 2017. Il processo era iniziato a febbraio. Tra i 12 condannanti, che si trovavano già in detenzione preventiva, oltre a Junqueras, c’è l’ex speaker del parlamento catalano, Carmen Forcadell (12 anni), e i leader indipendentisti Jordi Sa’nchez e Jordi Cuixart, e gli ex ministri catalani Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull e Josep Rull. Gli altri tre imputati, che erano in stato di libertà, Carles Mundo, Meritxell Borra’s, Santi Vila, sono stati condannati a delle ‘ammende’. “Torneremo più forti, più convinti e fermi che mai”, le prime parole di Junqueras.